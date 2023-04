“Una piazza per Gino Strada”: ad Alzano il comitato per intitolare uno spazio al fondatore di Emergency (Di venerdì 7 aprile 2023) Alzano. Si è costituito giovedì 6 aprile, ad Alzano Lombardo, nella la sede di Alzano Viva, il comitato “Una piazza per Gino Strada”, con l’obiettivo di avviare una raccolta firme al fine di richiedere all’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Bertocchi, l’intitolazione al fondatore di Emergency di uno spazio della Città. L’iniziativa è promossa da Alzano Viva – Cittadinanza Attiva in collaborazione con il gruppo “piazza Berizzi” e vede come primo firmatario il Deputato Devis Dori. L’intitolazione era stata infatti avanzata proprio dal Deputato in occasione di un presidio democratico e antifascista organizzato il giorno 11 marzo da Alzano Viva ed era stata ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023). Si è costituito giovedì 6 aprile, adLombardo, nella la sede diViva, il“Unaper”, con l’obiettivo di avviare una raccolta firme al fine di richiedere all’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Bertocchi, l’intitolazione aldidi unodella Città. L’iniziativa è promossa daViva – Cittadinanza Attiva in collaborazione con il gruppo “Berizzi” e vede come primo firmatario il Deputato Devis Dori. L’intitolazione era stata infatti avanzata proprio dal Deputato in occasione di un presidio democratico e antifascista organizzato il giorno 11 marzo daViva ed era stata ...

