Una nuova Kim film di Tv8: trama e cast di "The Right Girl" (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi su Tv8 va in onda "Una nuova Kim" film diretto da Bradford May, conosciuto con il titolo "The Right Girl". La protagonista Kim, interpretata da Anna Hutchinson, è una ricca ereditiera che ritroverà da un giorno all'altro senza un soldo. La sua vita cambierà drasticamente. Chi incontrerà sul suo cammino? A seguire, il cast e la trama di "Una nuova Kim". Una nuova Kim trama del film Kimberly, una giovane donna benestante, dopo aver perso tutto il suo patrimonio, sarà costretta a trasferirsi con sua madre in un piccolo appartamento. A questo punto si trova un nuovo lavoro, o meglio 2 lavori part-time per cercare di sopravvivere.

