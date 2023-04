‘Una Luce per la Vita’, a Pietrelcina la fiaccolata per i malati oncologici: già migliaia di adesioni (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua senza sosta l’organizzazione dell’evento “Una Luce per la Vita”, la fiaccolata per i malati oncologici in programma a Pietrelcina domenica 28 maggio dalle ore 17.30. Una grande manifestazione organizzata da ‘The Power of Pink’ e Futuridea con il patrocinio del Comune di Pietrelcina. “In questi giorni sono arrivati tutti i gadget per questa giornata importante (foulard, cappellino ecc) – afferma il dottor Carlo Iannace, anima di questa organizzazione e primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha, tra l’altro, la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti – e sono davvero orgoglioso per questa macchina organizzativa che corre spedita verso il 28 maggio dove, dalle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua senza sosta l’organizzazione dell’evento “Unaper la Vita”, laper iin programma adomenica 28 maggio dalle ore 17.30. Una grande manifestazione organizzata da ‘The Power of Pink’ e Futuridea con il patrocinio del Comune di. “In questi giorni sono arrivati tutti i gadget per questa giornata importante (foulard, cappellino ecc) – afferma il dottor Carlo Iannace, anima di questa organizzazione e primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha, tra l’altro, la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti – e sono davvero orgoglioso per questa macchina organizzativa che corre spedita verso il 28 maggio dove, dalle ...

