“Una fuga” Caprarica svela i piani di Renzi | perché Calenda deve tremare

(Di venerdì 7 aprile 2023) La notizia di Matteoche assume la direzione de Il Riformista viene analizzata da Antonionel corso dell'edizione del 7 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. “A chi mi chiede se lascio rispondo non lascio ma raddoppio. Continuo a fare il parlamentare dell'opposizione e ci metto sopra un carico da 90, quello di un'esperienza affascinante di provare a fare un'operazione che serve al Paese” ha detto l'ex premier in occasione della conferenza di presentazione del progetto. Ma secondoc'è qualcosa di ben preciso dietro a tale scelta: “C'è una grande incertezza della politica di. Io vedo, in questa accettazione dell'incarico di direttore del Riformista, una. Ha detto che il leader del Terzo Polo sarà Carlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Artem Uss aveva un braccialetto elettronico sprovvisto di trasmettitore Gps. Senza misure di vigilanza intorno a lu… - marifcinter : La parabola dell'Inter è raccontata perfettamente dalla parabola di Stefan De Vrij. Vero leader dell'ascesa (molto… - pasqual14689003 : @Bart24196701 Io penso che se tutto va bene fra un po' i carabinieri verrano a prendere a te. ,io fossi in te comin… - iopunto67 : RT @valy_s: Il NYT riferisce che sono apparsi sui social documenti Top Secret #USA-#NATO contenenti dettagli sulla pianificazione della con… - SimonaPorrino : RT @AutogriLLocryp: Ho letto ora della fuga di Artem Uss, un imprenditore russo di 40 anni: -

Il fattore campo, anzi il fattore - Stirpe, ha trascinato il Frosinone nellaverso la Serie A. ... In 15 incontri la capolista ha portato allo stadio 159.602 spettatori conmedia di 10.640 a ...Si tratta di uomini e donne inda guerre e persecuzioni da Nigeria, Sud Sudan, Pakistan, ... solo pochi giorni fa era stato dimesso dal policlinico Gemelli perbronchite. Il pontefice pregherà ...L'accordo 'Il Comune e la Salernitana - si legge innota congiunta - con propri autorevoli ... Tempi, modalità e tutti i dettagli sono stati bilateralmente condivisi senza alcunain avanti o ...

Centocelle: ruba una bicicletta, tenta la fuga e ferisce un agente RomaToday

Ma l'auto che ha provocato l'incidente, innescando una fuga di gas, non si è fermata. La massiccia perdita ha fatto scattare la chiamata al 112 in via Padre Giuseppe Costa a Rovato, in un tranquillo ...Una fuga di notizie sta turbando il sonno di molti funzionari del Pentagono. Così come sottolineato sul New York Times, alcuni piani di guerra degli Stati Uniti e della Nato volti ad aiutare gli sforz ...