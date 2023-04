Un premio a chi farà atterrare un drone sulla Piazza Rossa nel giorno della parata militare (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha promesso 500mila dollari a chi riuscirà a far atterrare un drone sulla Piazza Rossa il prossimo 9 maggio. Lui è Vladimir Yatsenko, uno dei fondatori della 'Monobank' ucraina e produttore di droni '... Leggi su globalist (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha promesso 500mila dollari a chi riuscirà a farunil prossimo 9 maggio. Lui è Vladimir Yatsenko, uno dei fondatori'Monobank' ucraina e produttore di droni '...

