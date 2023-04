Un posto al sole | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di venerdì 7 aprile 2023) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 7 Aprile. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 7 Aprile Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeBeAo66 : @Blue_suede_lad @Giovy_84 Ho solo sentito la parte in cui ha detto di conoscere il mondo gay perché nella sua vita… - Brontolo3ntino : @albertoinfelise Si lamentava che non lo facevano lavorare in Rai...poi dice di aver un ruolo di spicco in 'Un post… - slowfra : @Zerovirgola2 Oh ma lui ha tutto il diritto di parlare del mondo lgbtq+, ha interpretato il primo personaggio gay di Un posto al sole ?????? - ferrari_pv : @OttoemezzoTW @MuseoEgizio @FIFAcom @pdnetwork @ZanAlessandro @LaStampa @MassimGiannini @CulturaIdentita… - Polentini : RT @LaskaJuventus: Lui ha curriculum per parlare degli omosessuali, perché ha interpretato un personaggio omosessuale in Un posto al sole ??… -

Lo sceneggiato Unalprosegue con la propria messa in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Durante l'episodio, andato in onda giovedì 6 aprile, sono stati mostrati alcuni flashback relativi a un ...Dove i sardisti locali, abbandonati al loro destino, per uscire dall'isolamento e sperare in unalbussano alla porta dei nemici storici: quello della coppia Pd - Cinque Stelle e quello ...... nella classifica delle spose più sensazionali della stagione 2022 il primoè occupato da ... non è stata smentita su Instagram in un post recente dove Kourtney indossa gli occhiali dae un ...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: una protagonista è di nuovo incinta NapoliToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nelle prossime puntate della Soap, Marina metterà Roberto davanti a una scelta difficile ma necessaria per salvare il loro matrimonio.