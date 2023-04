Un posto al sole, anticipazioni 7 aprile 2023: Angela in apprensione (Di venerdì 7 aprile 2023) Ad Un posto al sole, Angela Poggi sarà sotto i riflettori, come svela la trama di venerdì 7 aprile 2023. La donna, di recente, ha ricevuto un'offerta molto vantaggiosa dopo aver presentato un progetto interamente ideato da lei. La sua idea ha riscosso molto successo ed una cooperativa le ha proposto di realizzarlo. Angela, però, nonostante la gioia e la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, è andata in crisi in quanto, se accettasse l'offerta, dovrebbe partire nuovamente alla volta della Sicilia. La Poggi, dopo aver già lasciato la sua famiglia in passato proprio per lavorare fuori Napoli, avrà paura a ripetere quell'esperienza in quanto Bianca, durante la sua prolungata assenza, ha avuto diversi problemi scolastici e personali. La ragazzina, infatti, è stata ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 aprile 2023) Ad UnalPoggi sarà sotto i riflettori, come svela la trama di venerdì 7. La donna, di recente, ha ricevuto un'offerta molto vantaggiosa dopo aver presentato un progetto interamente ideato da lei. La sua idea ha riscosso molto successo ed una cooperativa le ha prodi realizzarlo., però, nonostante la gioia e la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, è andata in crisi in quanto, se accettasse l'offerta, dovrebbe partire nuovamente alla volta della Sicilia. La Poggi, dopo aver già lasciato la sua famiglia in passato proprio per lavorare fuori Napoli, avrà paura a ripetere quell'esperienza in quanto Bianca, durante la sua prolungata assenza, ha avuto diversi problemi scolastici e personali. La ragazzina, infatti, è stata ...

