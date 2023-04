Un po' cruda | Marco Travaglio infilza Lilli Gruber | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il «troppo anche per» potrebbe diventare un format indipendente dal suo Otto e mezzo. Ci sono momenti in cui anche la conduttrice più rossa di La7 (di capelli e di fatto) arriccia il naso annusando l'odore acre della strumentalizzazione. Dopo serate passate a bastonare Berlusconi, i due Mattei o la Meloni, a maltrattare i poveri ospiti invitati income loro «difensori d'ufficio» e a ridere compiaciuta delle battute velenosissime di censori del rango di De Benedetti, Scanzi e Giannini, la padrona di casa in un rigurgito di moderazione ha trasecolato ascoltando le invettive dirichiamandolo all'ordine, sia pure con garbo e discrezione. Solo occhi e orecchi allenati, infatti, possono cogliere segnali in codice come un sopracciglio aggrottato, una pausa nella risposta, la voce che ...