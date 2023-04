Un liceo ha deciso di eliminare i voti perché i suoi alunni sono troppo stressati

(Di venerdì 7 aprile 2023) "Ci pensavo da un po' ad attivare una sperimentazione di questo tipo - ha detto in un'intervista concessa a TGCOM24 " ora abbiamo trovato l'occasione". Non è la prima volta che viene suggerita una ...

Il liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre ha deciso di eliminare i voti per salvaguardare la salute mentale dei suoi studenti. Si tratta di una sperimentazione che, per ora, interesserà un solo ...

Il liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre ha deciso di eliminare i voti per salvaguardare la salute mentale dei suoi studenti. Si tratta di una sperimentazione che, per ora, interesserà un solo ...Sono in atto grandi novità e progetti in un liceo in provincia di Venezia, incentrate sulla valutazione scolastica degli studenti. Infatti, è risaputo che i giovani sono vittime d'ansia e crisi di pan ...