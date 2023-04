Un giovane ucraino e un russo alla Via Crucis del Papa (Di venerdì 7 aprile 2023) Un giovane ucraino e un giovane russo potrebbero pregare insieme stasera, alla Via Crucis del Papa. Dovrebbe accadere alla decima stazione (“Gesù è spogliato delle vesti”). “Voci di pace dai giovani dell’Ucraina e della Russia” è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare la loro esperienza. “Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli”, diranno i giovani. La prima testimonianza, sempre secondo quanto trapela, arriverà dalla Terra Santa. “Voci di pace in un mondo di guerra”, il titolo scelto dal Papa per la Via Crucis di questa sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 aprile 2023) Une unpotrebbero pregare insieme stasera,Viadel. Dovrebbe accaderedecima stazione (“Gesù è spogliato delle vesti”). “Voci di pace dai giovani dell’Ucraina e della Russia” è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare la loro esperienza. “Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli”, diranno i giovani. La prima testimonianza, sempre secondo quanto trapela, arriverà dTerra Santa. “Voci di pace in un mondo di guerra”, il titolo scelto dalper la Viadi questa sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

