Un gatto si arrampica sull'imam durante le preghiere del Ramadan. Il video è virale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gcabocla1 : RT @greenMe_it: Durante le preghiere del Ramadan un gatto si arrampica sull’imam e lui lo accarezza dolcemente - greenMe_it : Durante le preghiere del Ramadan un gatto si arrampica sull’imam e lui lo accarezza dolcemente - Luxgraph : Gatto si arrampica sull'imam mentre guida la preghiera per il Ramadan #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - lasiciliait : Gatto si arrampica sull’imam mentre guida la preghiera per il Ramadan - serenel14278447 : Gatto si arrampica sull'imam mentre guida la preghiera per il Ramadan -

Un video che mostra unche sisull'I mam Walid Mehsas durante le preghiere del Ramadan è diventato virale sui social media. L'evento si è verificato in una moschea in Algeria all'inizio di questa settimana, ...A quel punto il felino sisulla spalla, nonostante l'uomo cerchi di trattenerlo. Arrivato in una posizione più alta, ilsembra come guardarsi intorno e, non vedendo pericoli ...Il video delche si è arrampicato sull'Imam durante la preghiera del Ramadan Subito virale il video che vede protagonista unche sale in braccio ad un imam durante una preghiera per il ...

Gatto si arrampica sull'imam mentre guida la preghiera per il Ramadan Corriere TV

Un gatto è saltato sulla veste di un imam in Algeria durante una preghiera notturna nel mese del Ramadan, la reazione dell'uomo è tenerissima ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...