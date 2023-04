Un fan di Berlusconi al San Raffaele direttamente dalla Puglia (Di venerdì 7 aprile 2023) Un fan speciale di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano direttamente dalla Puglia, precisamente da Alliste in provincia di Lecce. Marco Macrì, 31 anni, un "fedelissimo"... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Un fan speciale di Silvioè arrivato questa mattina al Sandi Milano, precisamente da Alliste in provincia di Lecce. Marco Macrì, 31 anni, un "fedelissimo"...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Berlusconi, un'altra notte serena Arriva un fan dalla Puglia - AnsaPuglia : Un fan di Berlusconi al San Raffaele direttamente dalla Puglia. Da Lecce a Milano, 'per Silvio andrei anche al Polo… - RobertoMerlino1 : C’è chi va a Milano a vedere Steve Vai in concerto, e c’è chi va a fare un giro al San Raffaele direttamente dalla… - Affaritaliani : Berlusconi, un'altra notte serena Arriva un fan dalla Puglia -