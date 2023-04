Un fan di Berlusconi al San Raffaele direttamente dalla Puglia | «Per lui andrei anche al Polo Nord»

(Di venerdì 7 aprile 2023)a Milano. Un grande fan di Silvioè arrivato questa mattina all’ospedale Sandi Milano – dove il leader azzurro è ricoverato in terapia intensiva –da Alliste, in provincia di Lecce. Si chiama Marco Macrì, ha 31 anni, e si definisce un «fan fedelissimo» del Cavaliere. È arrivato nel capoluogo lombardo questa notte in treno e si è posizionato sotto il settore D dell’ospedale, con un cartellone. Sopra si legge «Forza Silvio, il Salento è con te». «Sono venuto qui apposta. In certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri», racconta. «Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio.se è Pasqua lascio la famiglia. Loa trovare ...

Silvio Berlusconi ha trascorso un'altra notte serena all'Ospedale San Raffaele, dove l'ex premier è ricoverato dall'altro ieri.

Il giovane, che non è mai stato in politica ma è semplicemente un fan del Cavaliere, da ormai 10 anni, il 29 settembre raggiunge Arcore per il compleanno di Berlusconi e fargli gli auguri.