Un colpo di forbice e cambia tutto Da copiare

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’epoca del long bob rosso fatale sembrerebbe archiviata definitivamente. Isabelle Huppert gira la boa dei 70 anni e festeggia in biondo, con un nuovo hair cut corto e spettinato. Che le sta d’incanto e la illumina. Roma, 4 aprile 2023. Lattrice francese al photocall del film “La Sindacalista”. (Foto by Mario Cartelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Leggi anche › Isabelle Huppert: «Antipatica? No, solo decisamente amorale» Isabelle Huppert, il nuovo taglio per la première romana Dopo il coup de theatre all’ultima sfilata di Armani, la musa di Balenciaga sorprende tutti con un nuovo taglio. Lo shag cortissimo e curly sfoggiato alla Milano Fashion Week di fine febbraio è solo un ricordo. Adesso, per la première romana del film La syndacaliste, l’hairstyle evolve in una ...