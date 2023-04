Un cappello sulla testa del mondo. Aperto il Borsalino Museum. (Di venerdì 7 aprile 2023) Martedì 4 aprile 2023, è stato inaugurato il museo Borsalino nella sua sede storica di Alessandria, la città dove lo stesso giorno di 166 anni fa, tutto ebbe inizio. Il progetto nato dalla ... Leggi su gazzettatorino (Di venerdì 7 aprile 2023) Martedì 4 aprile 2023, è stato inaugurato il museonella sua sede storica di Alessandria, la città dove lo stesso giorno di 166 anni fa, tutto ebbe inizio. Il progetto nato dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LMeaulnes : @Curini Il ld è solo la ciliegina sulla torta. Ben più ha fatto la prassi dei ricorsi al TAR contro le bocciature.… - Nikola09195937 : @tiornanetre Io ho la tavola in cui dopo esser diventato Re dei Pirati, Luffy porta il cappello di paglia sulla tomba di Shanks. - ralui75 : @DiegoDeLucaTwit Fonti tue, che dovremmo dare per buone, ma sulla battuta che a Napoli accetterebbero non posso che… - chiar_olla : @MetalHe69092042 Dico la mia..ho pochi capelli, soffro di alopecia da quando avevo 12 anni. Non ho mai messo un cap… - seasonnsag : @tvrnme0n_ Penso sia per una frase di lando sulla moda del cappello al contrario. Per alcuni era sarcastico per alt… -