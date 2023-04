Un altro omicidio scuote la Germania: un bambino di 11 anni avrebbe ucciso una coetanea in un orfanotrofio (Di venerdì 7 aprile 2023) In Germania un altro caso che fa inorridire l’opinione pubblica: un bambino di 11 anni è sospettato dell’omicidio di una bambina di dieci, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera. Il risultato degli esami forensi “punta al coinvolgimento di un undicenne dello stesso istituto”, hanno annunciato oggi la polizia e la procura. “Dato che l’undicenne non è in età punibile, è stato posto in una struttura sicura come misura preventiva”, hanno aggiunto gli inquirenti. L’omicidio è avvenuto in un istituto per minori che ospita 90 bambini e ragazzi fra i 3 e i 19 anni, affidati ad un personale di 90 persone. Il corpo della vittima è stato trovato martedì. La procura ha confermato ieri che si è trattato di un omicidio. Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Inuncaso che fa inorridire l’opinione pubblica: undi 11è sospettato dell’di una bambina di dieci, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera. Il risultato degli esami forensi “punta al coinvolgimento di un undicenne dello stesso istituto”, hanno annunciato oggi la polizia e la procura. “Dato che l’undicenne non è in età punibile, è stato posto in una struttura sicura come misura preventiva”, hanno aggiunto gli inquirenti. L’è avvenuto in un istituto per minori che ospita 90 bambini e ragazzi fra i 3 e i 19, affidati ad un personale di 90 persone. Il corpo della vittima è stato trovato martedì. La procura ha confermato ieri che si è trattato di un. Il ...

