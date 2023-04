Ultime Notizie – “Zelensky non può avere tutto dalla guerra” (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Ucraina non può ottenere tutto ciò che vuole dalla guerra iniziata dalla Russia. E il presidente Volodymyr Zelensky deve rendersene conto. E’ la posizione che esprime il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Anche se alla Russia “non rimarranno tutti i territori conquistati in Ucraina”, è probabile che Mosca manterrà comunque il controllo della Crimea, mentre a Kiev toccherà ammettere che “non potrà ottenere tutto ciò che vuole” dal conflitto, dice Lula nella sua analisi ‘double face’ secondo cui Vladimir Putin dovrebbe capire che non può tenere tutti i territori in Ucraina”. “Forse il controllo della Crimea non è in discussione, ma bisognerà riparlare di ciò che ha invaso in seguito”, ha sottolineato Lula, citato dall’emittente G1. Per quanto riguarda il presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Ucraina non può ottenereciò che vuoleiniziataRussia. E il presidente Volodymyrdeve rendersene conto. E’ la posizione che esprime il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Anche se alla Russia “non rimarranno tutti i territori conquistati in Ucraina”, è probabile che Mosca manterrà comunque il controllo della Crimea, mentre a Kiev toccherà ammettere che “non potrà ottenereciò che vuole” dal conflitto, dice Lula nella sua analisi ‘double face’ secondo cui Vladimir Putin dovrebbe capire che non può tenere tutti i territori in Ucraina”. “Forse il controllo della Crimea non è in discussione, ma bisognerà riparlare di ciò che ha invaso in seguito”, ha sottolineato Lula, citato dall’emittente G1. Per quanto riguarda il presidente ...

