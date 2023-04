Ultime Notizie – Video su TikTok e guru, il mercato dei guadagni facili online (Di venerdì 7 aprile 2023) Trading online da record, una seconda entrata senza un secondo lavoro, sistemi infallibili per fare denaro online, la macchina del guadagno passivo. Tra slogan più o meno efficaci, influencer e nuove frontiere e-commerce, sistemi e piattaforme miracolose si fanno promozione a forza di Video su TikTok e gli altri social network, promettendo guadagni facili, quasi sempre raccontati come mezzo per comprarsi auto di lusso o per affittare appartamenti da favola. guru e testimonianze dirette di chi ce l’ha fatta per convincere a investire denaro seguendo la promessa di un ritorno eccezionale. Il mercato alimentato da Instagram, Facebook e soprattutto TikTok muove una quantità sempre maggiore di denaro. Merito, o colpa, degli algoritmi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Tradingda record, una seconda entrata senza un secondo lavoro, sistemi infallibili per fare denaro, la macchina del guadagno passivo. Tra slogan più o meno efficaci, influencer e nuove frontiere e-commerce, sistemi e piattaforme miracolose si fanno promozione a forza disue gli altri social network, promettendo, quasi sempre raccontati come mezzo per comprarsi auto di lusso o per affittare appartamenti da favola.e testimonianze dirette di chi ce l’ha fatta per convincere a investire denaro seguendo la promessa di un ritorno eccezionale. Ilalimentato da Instagram, Facebook e soprattuttomuove una quantità sempre maggiore di denaro. Merito, o colpa, degli algoritmi, ...

