Ultime Notizie – Vela d'epoca, in Accademia Navale arriva la Settimana internazionale dal 30 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) La "Regata delle Vele d'epoca", in programma dal 30 aprile all'1 maggio 2023 in Toscana, rappresenta il primo importante appuntamento di stagione dedicato alle imbarcazioni storiche e si inserisce nel programma di eventi della Settimana Velica internazionale Accademia Navale Città di Livorno (www.Settimanavelicainternazionale.it). Il concentramento della flotta, comunica l'organizzazione, avverrà nei giorni precedenti la manifestazione presso il Marina Cala de' Medici, il porto turistico con 650 posti barca a sud di Livorno, tra Castiglioncello e Rosignano Marittimo. Da qui partiranno le due prove in programma. Alla "Regata delle Vele d'epoca" potranno iscriversi gli yacht in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 ...

