Ultime Notizie – uscito il nuovo singolo “Search and Rescue” (Di venerdì 7 aprile 2023) Pubblicato oggi a sorpresa “Search & Rescue“, il nuovo singolo di Drake, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è la prima uscita solista di Drake nel 2023, prodotta da Bnyx, con il quale aveva collaborato già lo scorso anno. Il rapper multiplatino ritorna dopo LP “Her Loss” in collaborazione con 21 Savage pubblicato a fine 2022. Un audio di Kim Kardashian è presente all’interno del singolo mentre parla con la madre Kris della sua relazione, ormai giunta al termine, con Kanye West, da sempre rivale musicale di Drake. L’audio della conversazione è stata estrapolata da un episodio risalente al 2021 di “Keeping Up With the Kardashians”. Questo nuovo singolo sembrerebbe aprire un nuovo capitolo della carriera di Drake, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Pubblicato oggi a sorpresa ““, ildi Drake, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è la prima uscita solista di Drake nel 2023, prodotta da Bnyx, con il quale aveva collaborato già lo scorso anno. Il rapper multiplatino ritorna dopo LP “Her Loss” in collaborazione con 21 Savage pubblicato a fine 2022. Un audio di Kim Kardashian è presente all’interno delmentre parla con la madre Kris della sua relazione, ormai giunta al termine, con Kanye West, da sempre rivale musicale di Drake. L’audio della conversazione è stata estrapolata da un episodio risalente al 2021 di “Keeping Up With the Kardashians”. Questosembrerebbe aprire uncapitolo della carriera di Drake, ...

