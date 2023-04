Ultime Notizie – “Tregua di Pasqua? Non abbiamo sentito il Vaticano”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le parole del presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti Leonid Sevastyanov, che avrebbe avuto un colloquio privato con Papa Francesco riguardo una possibiledi due settimane nella zona di guerra in Ucraina, durante il periodo delle festivitàli: “letto ledi un incontro che un rispettato rappresentante ha avuto con il Pontefice, ma nonalcuna dichiarazione vaticana su questo argomento. Pertanto, non riteniamo necessario e possibile commentare”. SEVASTYANOV – “Il Papa mi ha detto che in vista dellacattolica (domenica 9) e dellaortodossa (domenica 16) suggerisce che siano fermate tutte le ostilità nella zona di operazioni ...