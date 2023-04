Ultime Notizie – “Sfida per il secondo posto” (Di venerdì 7 aprile 2023) “La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto”. Massimiliano Allegri presenta così la Sfida che la sua Juventus giocherà domani sera sul campo della Lazio. I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sono secondi con 55 punti. La formazione bianconera è a quota 44 ma, senza penalizzazione, sarebbe a 59. “Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile”, dice Allegri, che non si sbilancia sull’undici titolare. “Non ho ancora deciso la formazione. Valuterò Pogba e Bonucci e chi ha recuperato dalla partita con l’Inter. Sicuramente non ci saranno Iling e Barrenechea che ieri hanno giocato con la Next Gen vincendo una gara importante. Chiesa sta meglio, ma come ho detto devo ancora fare le scelte. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) “La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il”. Massimiliano Allegri presenta così lache la sua Juventus giocherà domani sera sul campo della Lazio. I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sono secondi con 55 punti. La formazione bianconera è a quota 44 ma, senza penalizzazione, sarebbe a 59. “Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile”, dice Allegri, che non si sbilancia sull’undici titolare. “Non ho ancora deciso la formazione. Valuterò Pogba e Bonucci e chi ha recuperato dalla partita con l’Inter. Sicuramente non ci saranno Iling e Barrenechea che ieri hanno giocato con la Next Gen vincendo una gara importante. Chiesa sta meglio, ma come ho detto devo ancora fare le scelte. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - VesuvioLive : ALLERTA METEO su tutta la Campania: grandine, temporali e fulmini - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #7aprile Le previsioni #meteo per oggi, venerdì 7 aprile 2023, e per i prossimi giorni. ??? Ultime previsioni: https://t.co… -