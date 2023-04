Ultime Notizie – Rottamazione cartelle 2023, conto alla rovescia per domande (Di venerdì 7 aprile 2023) Rottamazione delle cartelle 2023, parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata. Il termine è fissato dalla legge al 30 aprile 2023. È tuttavia sempre consigliabile, scrive Agenzia delle entrate-Riscossione in una nota, attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni. I contribuenti che aderiscono alla ‘Rottamazione’ dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023)delle, parte ilper la presentazione delledi Definizione agevolata. Il termine è fissato dlegge al 30 aprile. È tuttavia sempre consigliabile, scrive Agenzia delle entrate-Riscossione in una nota, attivarsi in anticipo rispettoscadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni. I contribuenti che aderiscono’ dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le ...

