Ultime Notizie Roma del 07-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 aprile 2023)dailynews radiogiornale e venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio S dati relativi al 2022 la natalità in Italia al minimo storico la mortalità resta ancora elevata a meno di 7 neonati Più di 12 decessi per 1000 abitanti nel 2022 nati sono scesi per la prima volta dal l’Italia sotto la soglia dei 400 mila unità attestandosi a 393000 dal 2008 ultimo anno in cui si registra un aumento delle nascite il calo di circa 184 mila nascite di cui circa 27 mila concentrate dal 2019 in avanti a Pasqua arriva una nuova stangata per gli automobilisti italiani con la benzina che torna a sfondare €2 al litro lerilevazioni governo sul circa 18.000 impianti di carburanti fotografano l’amara sorpresa la benzina verde al servizio è tornata sopra i €2 il Codacons ha rintracciato casi in cui sfiora anche i 2,5 uno dei ...