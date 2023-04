Ultime Notizie Roma del 07-04-2023 ore 10:10 (Di venerdì 7 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio decreto siccità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il provvedimento prevede lo snellimento delle procedure autorizzative Hyper più veloci per la realizzazione delle Infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi decreto include Tra l’altro la nascita della cabina di regia Il commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica la prima cabina di regia sarà operativa entro un mese via libera al Decreto assunzioni per la pubblica amministrazione la guerra in Ucraina aggiunge al 408 esimo giorno missione cinese dal presidente francese Macron e della presidente della commissione europea von der leyden i due leader europei per diventa exin jimping mostra disponibilità a chiamare il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio decreto siccità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il provvedimento prevede lo snellimento delle procedure autorizzative Hyper più veloci per la realizzazione delle Infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi decreto include Tra l’altro la nascita della cabina di regia Il commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica la prima cabina di regia sarà operativa entro un mese via libera al Decreto assunzioni per la pubblica amministrazione la guerra in Ucraina aggiunge al 408 esimo giorno missione cinese dal presidente francese Macron e della presidente della commissione europea von der leyden i due leader europei per diventa exin jimping mostra disponibilità a chiamare il ...

