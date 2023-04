Ultime Notizie – “Pace dovrà basarsi su nuovo ordine mondiale” (Di venerdì 7 aprile 2023) Per il ministro degli Esteri russo, oggi ad Ankara, in futuro non ci sarà un’unica “potenza egemone” Una Pace in Ucraina dovrà basarsi su un “nuovo ordine mondiale”, dove non vi sarà un’unica “potenza egemone”. Lo ha detto ad Ankara il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo l’incontro con il collega turco Mevlut Cavusoglu. “Ogni negoziato deve tenere conto degli interessi e le preoccupazioni russe. Deve trattarsi dei principi sui quali verrà basato il nuovo ordine mondiale”, ha detto Lavrov, spiegando che Mosca respinge “un ordine mondiale unipolare guidato da una potenza egemone”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Per il ministro degli Esteri russo, oggi ad Ankara, in futuro non ci sarà un’unica “potenza egemone” Unain Ucrainasu un “”, dove non vi sarà un’unica “potenza egemone”. Lo ha detto ad Ankara il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo l’incontro con il collega turco Mevlut Cavusoglu. “Ogni negoziato deve tenere conto degli interessi e le preoccupazioni russe. Deve trattarsi dei principi sui quali verrà basato il”, ha detto Lavrov, spiegando che Mosca respinge “ununipolare guidato da una potenza egemone”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

