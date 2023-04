Ultime Notizie – Milan-Empoli 0-0 | frenata rossonera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) –edpareggiano 0-0 nell’anticipo serale della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. In classifica i rossoneri campioni d’Italia sono terzi con 52 punti, mentre i toscani sono in 14/a posizione a quota 32. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione