Ultime Notizie – manca il nome di Xi (Di venerdì 7 aprile 2023) Milioni di copie del Quotidiano del Popolo finite al macero dopo aver dimenticato per errore il nome del presidente Xi Jinping in un articolo. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Radio Free Asia, l’articolo incriminato sarebbe un corsivo a pagina 5 dell’edizione del 30 marzo: “L’unità e la lotta sono l’unico modo per il popolo cinese di forgiare un’impresa storica” dove si celebravano i successi della Cina sotto Xi. L’errore riguardava solo la versione cartacea e la frase incriminata era la seguente: “Il governo centrale con al centro il compagno valuta la situazione” dove dopo la parola “compagno” non compariva il nome di Xi. Nonostante l’ordine tassativo delle autorità di mantenere riservato il richiamo delle copie, alcune ore dopo è trapelata una nota interna che obbligava la sospensione delle consegne del giornale per la distribuzione e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Milioni di copie del Quotidiano del Popolo finite al macero dopo aver dimenticato per errore ildel presidente Xi Jinping in un articolo. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Radio Free Asia, l’articolo incriminato sarebbe un corsivo a pagina 5 dell’edizione del 30 marzo: “L’unità e la lotta sono l’unico modo per il popolo cinese di forgiare un’impresa storica” dove si celebravano i successi della Cina sotto Xi. L’errore riguardava solo la versione cartacea e la frase incriminata era la seguente: “Il governo centrale con al centro il compagno valuta la situazione” dove dopo la parola “compagno” non compariva ildi Xi. Nonostante l’ordine tassativo delle autorità di mantenere riservato il richiamo delle copie, alcune ore dopo è trapelata una nota interna che obbligava la sospensione delle consegne del giornale per la distribuzione e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - Adry_Giro : RT @angelo_falanga: quello che i media con varie fake news vogliono nascondere... Ucraina, 'forze Russia avanzate in centro Bakhmut': ultim… - CorriereCitta : Truffa delle cravatte griffate a Roma, cittadino perde 420 euro per tessuti di pessima qualità: arrestato 51enne -