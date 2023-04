Ultime Notizie – “Mai come ora Forza Silvio” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. Ma mai come in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato”. E’ il messaggio postato su Instagram dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E ai microfoni del Tg1 Mattina interviene anche il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. “Io ho detto solamente che a Berlusconi auguro di tornare a casa il prima possibile. E’ stato un leone: ho usato le stesse parole che ha usato suo figlio. E tuttavia – sottolinea Calenda – sono stato attaccato da tutta Forza Italia: credo più per agitazione per il momento attuale che per qualcosa che ho effettivamente detto. Non sono riusciti a citare qualcosa che ho sostenuto di non appropriato, anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) “Io non ho mai votatoBerlusconi. EItalia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. Ma maiin questo momento voglio dire con affetto:. Ti aspettiamo sorridente in Senato”. E’ il messaggio postato su Instagram dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E ai microfoni del Tg1 Mattina interviene anche il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. “Io ho detto solamente che a Berlusconi auguro di tornare a casa il prima possibile. E’ stato un leone: ho usato le stesse parole che ha usato suo figlio. E tuttavia – sottolinea Calenda – sono stato attaccato da tuttaItalia: credo più per agitazione per il momento attuale che per qualcosa che ho effettivamente detto. Non sono riusciti a citare qualcosa che ho sostenuto di non appropriato, anche ...

