Ultime Notizie – lieve diminuzione contagi, ricoveri stabili (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi il report con i dati del monitoraggio settimanale Covid in Italia della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. E’ “in lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo – 6 aprile) contro 37 ogni 100.000 abitanti (24 – 30 marzo), sottolinea il report, che evidenzia come nel periodo 15-28 marzo, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1 (intervallo 0,93-1,08), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente e coincidente con la soglia epidemica”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece in lieve diminuzione e appena sotto la soglia epidemica: Rt=0,97 (0,92-1,02) al 28 marzo contro Rt=1,01 (0,96-1,06) al 21 marzo”, si legge. Per quanto riguarda il tasso di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi il report con i dati del monitoraggio settimanale Covid in Italia della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. E’ “inl’incidenza settimanale a livello nazionale: 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo – 6 aprile) contro 37 ogni 100.000 abitanti (24 – 30 marzo), sottolinea il report, che evidenzia come nel periodo 15-28 marzo, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1 (intervallo 0,93-1,08), inaumento rispetto alla settimana precedente e coincidente con la soglia epidemica”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece ine appena sotto la soglia epidemica: Rt=0,97 (0,92-1,02) al 28 marzo contro Rt=1,01 (0,96-1,06) al 21 marzo”, si legge. Per quanto riguarda il tasso di ...

