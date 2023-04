Ultime Notizie – “In corso ricollocamento sopravvissuti come da impegni Governo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 aprile 2023) Procedono nel rispetto deglipresi dalle operazioni dideidel naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai); 5 minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. I 53 richiedenti protezione internazionale in Paesi diversi dall’Italia (49 afghani, 2 Siriani, un iraniano, un somalo) hanno aderito al programma di ricollocazione volontaria e di questi 53, 14 ...