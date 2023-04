Ultime Notizie – il nome di Kvaratskhelia per un neonato

(Di venerdì 7 aprile 2023) “A Napoli è nato il primo bambino diKhvicha. O meglio: Daniele, Khvicha”. A Napoli, un bambino appena nato riceve ildell’attaccante georgiano Khvicha, trascinatore del Napoli lanciato verso lo scudetto. “Daniele, Khvicha è nato il 31 marzo alla ‘Clinica Santa Patrizia’ ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi del Napoli e appassionati della maglia azzurra”, scrive sui suoi social la giornalista georgiana Nina Mamukadze-Sordini. Come ai tempi del Napoli di Maradona, con la nascita di tanti Diego e Armando, lo scudetto imminente è destinato ad avere un impatto anche sull’anagrafe partenopea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - tatancawar : RT @angelo_falanga: quello che i media con varie fake news vogliono nascondere... Ucraina, 'forze Russia avanzate in centro Bakhmut': ultim… - PalmiraCedrone : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… -

Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato nei giorni scorsi in Russia, è stato formalmente incriminato per spionaggio. Lo rende noto l'agenzia Tass. Il reporter Usa ha negato ...Raccontano di un Silvio Berlusconi determinato a guardare avanti. Nel corso del suo ricovero al San Raffaele di Milano, continuano anche nelleore i contatti tra il leader e i vertici di Forza Italia. Ai suoi, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti azzurre, il Cav avrebbe ripetuto: non vedo l'ora di tornare in campo. Quasi a frenare ......tappeti rossi davanti ai piedi - ha razionalizzato le forze a sua disposizione e nelle... All'interno, curiosità, statistiche e il sondaggio - pronostico (per votare cliccate sui ...

Ucraina, ultime notizie. Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio a Mosca Il Sole 24 ORE

Nella notte tra giovedì 6 aprile e venerdì 7, è scoppiata una maxi rissa in strada nella periferia di Milano che ha visto coinvolte una quindicina di persone. All’altezza di Via Costantino Baroni, al ...Sulla democrazia israeliana soffiano venti pericolosi che stanno gettando il Paese in una spirale di violenza da cui sembra incapace di uscire; lato opposto, il mondo arabo sta ritrovando quell’unità ...