Ultime Notizie – “I russi sono venuti in Ucraina a uccidere”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha polemizzato per il contenuto dei testi della Via Crucis che alla decima stazione stasera prevede una meditazione di un ragazzo russo e di uno ucraino. Il primo dirà di aver perso in guerra il fratello e di non avere piùné del padre né del nonno chiamati al fronte. Ma, ha puntualizzato Yurash su Twitter, “si dimenticherà di menzionare che i suoi parentiinpernon solo il padre di un ragazzo ucraino, ma tutta la sua famiglia e non viceversa”. L’ambasciatore ha quindi precisato di aver appreso la notizia dell’intervento dei due ragazzi solo dai media. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione