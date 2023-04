Ultime Notizie – Emanuela Orlandi, fratello Pietro sarà ricevuto da Promotore giustizia Vaticano (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Ufficio del Promotore di giustizia del Vaticano martedì prossimo “riceverà il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro. L’incontro – fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni- è stato richiesto da quest’ultimo, che sarà accompagnato dal proprio avvocato, al fine di rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto dal Promotore di giustizia Vaticano a gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella”. L’Ufficio del Promotore conferma “la volontà della Santa Sede di fare chiarezza sulla vicenda, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Ufficio deldidelmartedì prossimo “riceverà ildi. L’incontro – fa sapere il portavoce delMatteo Bruni- è stato richiesto da quest’ultimo, cheaccompagnato dal proprio avvocato, al fine di rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto daldia gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella”. L’Ufficio delconferma “la volontà della Santa Sede di fare chiarezza sulla vicenda, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - panettos : RT @LBasemi: Ucraina, ultime notizie. Nyt Documenti top secret degli Usa e della Nato sui piani per rafforzare l’esercito ucraino in vist… - News24Italy : #Ucraina, 'forze Russia avanzate in centro Bakhmut': ultime notizie -