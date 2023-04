Ultime Notizie – diffusi sui social piani segreti Usa-Nato per aiutare Kiev (Di venerdì 7 aprile 2023) Dettagli sui piani degli Stati Uniti e della Nato per aiutare l’Ucraina a preparare l’offensiva di primavera contro la Russia sono trapelati sulle piattaforme dei social media. Lo riporta il New York Times secondo il quale il Pentagono ha aperto un’indagine. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il Dipartimento sta esaminando la questione”, ha dichiarato Sabrina Singh, vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. I documenti sono stati diffusi su Twitter e Telegram e, secondo quanto riferito, contengono grafici e dettagli su consegne di armi, forze dei battaglioni e altre informazioni sensibili, ha affermato il Times. Le informazioni nei documenti risalgono ad almeno cinque settimane fa, con la più recente datata 1 marzo. Uno dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Dettagli suidegli Stati Uniti e dellaperl’Ucraina a preparare l’offensiva di primavera contro la Russia sono trapelati sulle piattaforme deimedia. Lo riporta il New York Times secondo il quale il Pentagono ha aperto un’indagine. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post suimedia e il Dipartimento sta esaminando la questione”, ha dichiarato Sabrina Singh, vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. I documenti sono statisu Twitter e Telegram e, secondo quanto riferito, contengono grafici e dettagli su consegne di armi, forze dei battaglioni e altre informazioni sensibili, ha affermato il Times. Le informazioni nei documenti risalgono ad almeno cinque settimane fa, con la più recente datata 1 marzo. Uno dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 ultime notizie: detrazione in 10 anni ma non per tutti ?? #DaniloTorresi #Geometra… - LBasemi : Ucraina, ultime notizie. Nyt Documenti top secret degli Usa e della Nato sui piani per rafforzare l’esercito ucra… - zazoomblog : Ultime Notizie – i tre scenari secondo i trader - #Ultime #Notizie #scenari #secondo -