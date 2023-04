Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 20.075 contagi e 173 morti nell’ultima settimana (Di venerdì 7 aprile 2023) Continuano a scendere i contagi Covid in Italia, mentre tornano a crescere i morti. Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, si sono registrati 20.075 nuovi contagi da Covid-19, in calo dell’8,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 21.883). Sono stati 173 i morti in 7 giorni, con un aumento del 10,9% rispetto alla settimana precedente (quando erano 156). Questi i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. In lieve aumento, inoltre, il tasso di positività per Covid-19 nell’ultima settimana: si attesta al 5,2%, 0,3 punti percentuali ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Continuano a scendere iin, mentre tornano a crescere i. Nelladal 31 marzo al 6 aprile, si sono registrati 20.075 nuovida-19, in calo dell’8,3% rispetto allaprecedente (quando erano 21.883). Sono stati 173 iin 7 giorni, con un aumento del 10,9% rispetto allaprecedente (quando erano 156). Questi i dati del bollettinole del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica da-19. In lieve aumento, inoltre, il tasso di positività per-19: si attesta al 5,2%, 0,3 punti percentuali ...

