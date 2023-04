Ultime Notizie – “Cessate il fuoco al più presto” (Di venerdì 7 aprile 2023) Una “prolungata crisi” in Ucraina “non serve agli interessi di nessuno”, “un Cessate il fuoco al più presto sarebbe nell’interesse di tutte le parti”, un “accordo politico è l’unica soluzione corretta“. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al collega francese Emmanuel Macron durante il loro incontro informale a Guangzhou, capitale della provincia meridionale cinese di Guangdong, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa cinese di stato Xinhua. Xi ha sottolineato che le cause della “crisi ucraina” sono “complesse”. La Cina, ha affermato, “non affronterà mai la questione ucraina sulla base di interessi egoistici, ma sarà sempre per l’equità e la giustizia. Tutte le parti rilevanti devono prendersi le loro responsabilità e fare sforzi congiunti per creare le condizioni per un accordo politico”. Pechino “saluta le proposte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Una “prolungata crisi” in Ucraina “non serve agli interessi di nessuno”, “unilal piùsarebbe nell’interesse di tutte le parti”, un “accordo politico è l’unica soluzione corretta“. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al collega francese Emmanuel Macron durante il loro incontro informale a Guangzhou, capitale della provincia meridionale cinese di Guangdong, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa cinese di stato Xinhua. Xi ha sottolineato che le cause della “crisi ucraina” sono “complesse”. La Cina, ha affermato, “non affronterà mai la questione ucraina sulla base di interessi egoistici, ma sarà sempre per l’equità e la giustizia. Tutte le parti rilevanti devono prendersi le loro responsabilità e fare sforzi congiunti per creare le condizioni per un accordo politico”. Pechino “saluta le proposte ...

