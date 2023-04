Ultime Notizie – Carburanti, i prezzi salgono ancora (Di venerdì 7 aprile 2023) salgono ancora i prezzi dei Carburanti: rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, rialzi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. ancora in aumento anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un 1,5 centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio, mentre Q8 ha aumentato di 1,5 cent i prezzi della benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,876 euro/litro (+4 millesimi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023)dei: rialzi sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, rialzi sulle medie nazionali deipraticati alla pompa.in aumento anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un 1,5 centesimi al litro iconsigliati del gasolio, mentre Q8 ha aumentato di 1,5 cent idella benzina. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,876 euro/litro (+4 millesimi, ...

