Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: “Reagisce bene alle cure” (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte di ospedale per Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, che ieri ha ricevuto la visita dei familiari e si è intrattenuto telefonicamente con diversi leader politici, sta rispondendo bene alle cure e ha passato una notte tranquilla. Oggi vi saranno altri accertamenti e a quanto si è appreso ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato. Non sono previsti per ora bollettini medici. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, è entrato stamane in ospedale senza rilasciare dichiarazioni. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte di ospedale per Silvioinal San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, che ieri ha ricevuto la visita dei familiari e si è intrattenuto telefonicamente con diversi leader politici, sta rispondendoe ha passato una notte tranquilla. Oggi vi saranno altri accertamenti e a quanto si è appreso ci vorrà qualche giorno per permettereterapie in atto di dare qualche risultato. Non sono previsti per ora bollettini medici. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, è entrato stamane in ospedale senza rilasciare dichiarazioni. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che ...

