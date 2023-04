Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato | Confalonieri | “Sta meglio di prima”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Silvioin terapia intensiva al San Raffaele di Milano, “stadi”. A dirlo il presidente di Mediaset, Fedele, lasciando l’ospedale. Al momento della visita, durata una ventina di minuti – ha riferito“stava riposando”, ma tra i due amici c’è stato il tempo di “una battuta”. Ai giornalisti che gli chiedevano se siano ottimisti sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia,ha risposto: “Sì, mi hanno detto che sta bene”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - Anna45367999 : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… - RaffaellaP6 : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… -

TEMI: consiglieri friuli venezia giulia consiglieri fvg consiglieri regionali friuli venezia giulia consiglieri regione fvgfvg regione fvgSi accende la croce sul Monte ...TEMI: bambino travolto portone incidente sa quirinofriulifriuli venezia giuliasan quirino travolto portoneBambino travolto da un portone, trasportato all'...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina, ultime notizie. Kiev, sequestrati 4 dipendenti della centrale di Zaporizhzhia Il Sole 24 ORE

Le ultimissime sulle scelte di formazione di casa Lazio contro la Juventus. Il dubbio principale riguarda l’attacco: giocherà dall’inizio Ciro Immobile o subentrerà ancora a gara in corso Più ...Grande rivoluzione in vista per accedere ad alcuni servizi pubblici usando l’identità digitale. Grazie a un decreto operativo a partire dal mese di marzo, chi è in possesso di una carta d’identità ...