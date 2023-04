Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Un passo dal cielo’ vince la prima serata

(Di venerdì 7 aprile 2023) La fiction ‘Undal cielo‘, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito dellatv, con 3.917.000 spettatori e il 22.8% di share. Al secondo posto, ‘La Mia Banda Suona il Pop‘ su Canale 5, con 1.498.000 spettatori e il 9.2% di share. Al terzo posto, ‘Iron Man 3‘ Italia 1, con 1.011.000 spettatori e il 6.1% di share. A seguire, tra glidi prime time: ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (984.000 spettatori, share 5.3%), il film ‘1917’ su Rai2 (921.000 spettatori, share 5.3%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (984.000 spettatori, share 7.3%), ‘Piazza Pulita’ su La7 (733.000 spettatori, share 5.4%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (321.000 spettatori, share 2.1%), ‘Faking It – Bugie o Verità?’ sul Nove (315.000 spettatori, share 1.7%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - CorriereCitta : Emanuela Orlandi, il fratello Pietro parlerà con il Vaticano: ”È la prima volta che siamo stati convocati” - wam_the : Riforma fiscale, meno tasse e aiuti? Chi può beneficiarne -

Secondo leindiscrezioni, Meghan e Harry, lui stesso molto sorpreso della gravidanza della ... A seconda delle fonti che vengono consultate, ledifferiscono. Per esempio il sempre ...Così come il ricco assortimento dell'ortofrutta italiana anche se colpita da siccità e gelate dellesettimane. Con la "Pasqua bassa" e l'ondata di freddo, in aumento le grigliate e i consumi ...'Le forze russe sono molto probabilmente avanzate nel centro della città di Bakhmut e hanno conquistato la sponda occidentale del fiume Bakhmutka. La via di rifornimento chiave dell'Ucraina a ovest ...

Berlusconi, le ultime notizie di Stefano Zurlo: "Stamattina una grande paura, situazione seria ma evoluzione positiva" La7

Ucraina, russi colpiscono cittadina del Donetsk: 6 morti 02 aprile 2023 Sono sei le vittime dei bombardamenti russi nella città di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, e 8 i feriti. Lo ha… Leggi ...L’incontro avverrà “subito dopo Pasqua, è la prima volta che siamo stati convocati”, come ha detto all’ANSA l’avvocato Laura Sgrò nelle ultime ore. Sotto la lente della discussione, durante l’incontro ...