Ultime Notizie – Agriturismo e multifunzionalità, Ismea e Rrn presentano rapporto il 13 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) La Rete Rurale Nazionale e Ismea hanno organizzato un incontro a Roma per presentare il rapporto “Agriturismo e multifunzionalità – Scenario e prospettive” il prossimo 13 aprile presso il Centro Eventi Boscolo Circo Massimo (Via Dei Cerchi, 87), a partire dalle 10.30. L’incontro intende stimolare una riflessione sullo scenario competitivo, in continuo mutamento, con cui le imprese agrituristiche italiane si trovano a confrontarsi, delineando le prospettive del settore, anche in considerazione del Piano Strategico della Pac 2023-2027. Sarà, inoltre, l’occasione per effettuare una ricognizione delle attività realizzate dalla Rrn, di concerto con il Masaf e le AdG regionali, grazie anche alle testimonianze dirette delle aziende agrituristiche presenti. All’evento interverrà Francesco Lollobrigida, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) La Rete Rurale Nazionale ehanno organizzato un incontro a Roma per presentare il– Scenario e prospettive” il prossimo 13presso il Centro Eventi Boscolo Circo Massimo (Via Dei Cerchi, 87), a partire dalle 10.30. L’incontro intende stimolare una riflessione sullo scenario competitivo, in continuo mutamento, con cui le imprese agrituristiche italiane si trovano a confrontarsi, delineando le prospettive del settore, anche in considerazione del Piano Strategico della Pac 2023-2027. Sarà, inoltre, l’occasione per effettuare una ricognizione delle attività realizzate dalla Rrn, di concerto con il Masaf e le AdG regionali, grazie anche alle testimonianze dirette delle aziende agrituristiche presenti. All’evento interverrà Francesco Lollobrigida, ...

