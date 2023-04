Ultima Fermata, spoiler 6 aprile: Luca e Stefania, Luigi e Francesca sono le nuove coppie (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera, mercoledì 6 aprile 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del docu-reality condotto da Simona Ventura: Ultima Fermata. Nel corso dell’appuntamento odierno, il programma metterà alla prova nuove coppie, alla ricerca di una risposta importante riguardo alla propria relazione sentimentale. Un viaggio dentro se stessi, in cui i protagonisti dovranno capire se portare avanti la propria storia d’amore, oppure prendere due strade completamente opposte. Ultima Fermata, anticipazioni terza puntata: due nuove coppie in gioco La seconda puntata di Ultima Fermata ha riservato ai telespettatori grandi emozioni. Le coppie composte da: Biagio–Luisiana e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera, mercoledì 62022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del docu-reality condotto da Simona Ventura:. Nel corso dell’appuntamento odierno, il programma metterà alla prova, alla ricerca di una risposta importante riguardo alla propria relazione sentimentale. Un viaggio dentro se stessi, in cui i protagonisti dovranno capire se portare avanti la propria storia d’amore, oppure prendere due strade completamente opposte., anticipazioni terza puntata: duein gioco La seconda puntata diha riservato ai telespettatori grandi emozioni. Lecomposte da: Biagio–Luisiana e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiGx : @tvblogit Ma come si fa a scrivere che Ultima Fermata è stato un varietà? - socialcues_ : e pensare che ce lo avevano tolto per quella monnezza di ultima fermata un mega flop tra l'altro bo… - RosaSpan2 : Ti ritrovi sul treno che ti porta a lavoro,ma come ultima fermata da Roma... Come mi piacerebbe fare una pazzia,non… - ilTrumpista : @NessunLuogo24 Hey ?? ma non doveva essere la #j6committee l’ultima fermata di #Trump? Che fine hanno fatto tutte le… - dreamerMA87 : @manumarto99 @GianmarcoDaria @Gazzetta_it Il 1o anno si, quando mise brozo in regia, diede continuità a Cancelo a d… -

Calcio: Con la Bagnolese il Ravenna si fa male da solo Azione fermata per offside di Sakoa nella traiettoria. Al quarantacinquesimo bell'inserimento di ... L'ultima opportunità passa ancora dai piedi di Tabanelli, bravo a conquistarsi una punizione dai 25 ... ASSOCIAZIONE ALEC " LIBANO, ULTIMA FERMATA Venerdì 14 aprile alle 21 presso l'Associazione Alec in via Vittorio Emanule II, 30 si terrà un incontro dal titolo "Libano ultima frontiera". Ospite della serata Emanuela Crosetti che attraverso le sue fotografie e i suoi racconti illustrerà la situazione attuale del Libano. "Strano Paese il Libano, - spiega Emanuela ... Ascolti: serata di debutti, ma l'unica certezza è Federica Sciarelli ... che si è fermata al 7,5% di share e poco più di un milione di spettatori. Nicola Savino esordì con ... ora alla guida di 100% Italia Special , ha chiuso male su TV8, con l'ultima puntata che ha ... Azioneper offside di Sakoa nella traiettoria. Al quarantacinquesimo bell'inserimento di ... L'opportunità passa ancora dai piedi di Tabanelli, bravo a conquistarsi una punizione dai 25 ...Venerdì 14 aprile alle 21 presso l'Associazione Alec in via Vittorio Emanule II, 30 si terrà un incontro dal titolo "Libanofrontiera". Ospite della serata Emanuela Crosetti che attraverso le sue fotografie e i suoi racconti illustrerà la situazione attuale del Libano. "Strano Paese il Libano, - spiega Emanuela ...... che si èal 7,5% di share e poco più di un milione di spettatori. Nicola Savino esordì con ... ora alla guida di 100% Italia Special , ha chiuso male su TV8, con l'puntata che ha ... ASSOCIAZIONE ALEC – LIBANO, ULTIMA FERMATA IdeaWebTv Eurolega: la Virtus si ferma nel finale, vince Valencia VALENCIA-VIRTUS 79-68 Un pessimo ultimo quarto condanna la Virtus alla sconfitta a Valencia, la quinta consecutiva in questa parte finale di Eurolega. La gara ha vissuto sul filo dell’equilibrio per ... La Juve ferma due tifosi per cori razzisti, ma sul web intanto è bufera Juve-Inter, il club bianconero segnala alla Digos due responsabili dei cori razzisti. Ma è polemica sulle decisioni del Giudice Sportivo nei confronti della società ... VALENCIA-VIRTUS 79-68 Un pessimo ultimo quarto condanna la Virtus alla sconfitta a Valencia, la quinta consecutiva in questa parte finale di Eurolega. La gara ha vissuto sul filo dell’equilibrio per ...Juve-Inter, il club bianconero segnala alla Digos due responsabili dei cori razzisti. Ma è polemica sulle decisioni del Giudice Sportivo nei confronti della società ...