UFFICIALE | rinnovo per Milinkovic-Savic del Torino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angeloinitaly : RT @DiMarzio: . @TorinoFC_1906, ufficiale il rinnovo di Vanja #MilinkovicSavic - torovattene : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE Vanja #MilinkovicSavic ha rinnovato il contratto con il @TorinoFC_1906 fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinn… - DiMarzio : . @TorinoFC_1906, ufficiale il rinnovo di Vanja #MilinkovicSavic - tom_freni : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE Vanja #MilinkovicSavic ha rinnovato il contratto con il @TorinoFC_1906 fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinn… - ToroGoal : ?UFFICIALE Vanja #MilinkovicSavic ha rinnovato il contratto con il @TorinoFC_1906 fino al 30 giugno 2026, con opzio… -

UFFICIALE - Bertram Tortona, rinnovo triennale con coach Marco ... Basketinside

Il Torino Fc, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver esteso per altri 2 anni il rapporto con Vanja Milinkovic-Savic: il portiere granata, infatti, quest'oggi - venerdì ...Vanja Milinkovic-Savic ed il Torino insieme fino al 2026. Ad annunciare il rinnovo del portiere serbo è stato il club granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club è ...