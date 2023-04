Uefa Football Board, Zanetti tra i membri! Con lui altri 5 ex Inter (Di venerdì 7 aprile 2023) La Uefa ha creato il Football Board, ossia un Comitato calcistico guidato da grandi e premiati ex giocatori e allenatori. Rientra anche Javier Zanetti. Con lui ben cinque ex Inter NUOVO COMITATO ? La Uefa ha promosso il Football Board, un comitato calcistico. Questo verrà utilizzato per proteggere il calcio e per discutere e scambiare idee direttamente associate al gioco. Nello specifico, questo Board – chiamato anche “Consiglio dei Saggi” – si concentrerà su una serie di questioni chiave, tra cui le regole del gioco e dell’arbitraggio, il calendario, le competizioni Uefa, lo sviluppo dei giovani d’élite, le tattiche e il benessere dei giocatori. Il primo incontro si terrà a Nyon il 24 aprile e diventerà un evento ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Laha creato il, ossia un Comitato calcistico guidato da grandi e premiati ex giocatori e allenatori. Rientra anche Javier. Con lui ben cinque exNUOVO COMITATO ? Laha promosso il, un comitato calcistico. Questo verrà utilizzato per proteggere il calcio e per discutere e scambiare idee direttamente associate al gioco. Nello specifico, questo– chiamato anche “Consiglio dei Saggi” – si concentrerà su una serie di questioni chiave, tra cui le regole del gioco e dell’arbitraggio, il calendario, le competizioni, lo sviluppo dei giovani d’élite, le tattiche e il benessere dei giocatori. Il primo incontro si terrà a Nyon il 24 aprile e diventerà un evento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theMadridZone : Most UEFA Champions League goals in a single season: ???? 17, Cristiano Ronaldo, 2013/14 ???? 16, Cristiano Ronaldo, 2… - Gazzetta_it : Da Ancelotti a Mou, nasce l’Uefa Football Board: 20 big per dare nuove idee al calcio - internewsit : Uefa Football Board, Zanetti tra i membri! Con lui altri 5 ex Inter - - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Da Ancelotti a Mou, nasce l’Uefa Football Board: 20 big per dare nuove idee al calcio - FcInterNewsit : Nasce l'UEFA Football Board, 20 big per dare nuove idee al calcio: c'è anche Zanetti -