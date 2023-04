Ue più vicile Von der Leyen | a chi è destinato l' avvertimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) "L'Unione europea sta diventando sempre più vigile nel proteggere i nostri interessi e garantire condizioni di parità. Oltre a questi squilibri nelle nostre relazioni, come sapete, l'Unione europea sta diventando più vigile riguardo alle dipendenze. Alcune di queste dipendenze comportano rischi significativi per noi, così come l'esportazione di tecnologie emergenti sensibili", le parole di Ursula von dera Pechino. E ancora: "La posizione della Cina su questo è cruciale per l'Unione europea come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. C'è una grande responsabilità e ci aspettiamo che la Cina svolga il proprio ruolo e promuova una pace giusta, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, uno dei capisaldi della Carta delle Nazioni Unite". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev