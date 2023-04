Ue | la crociata green non piace neanche ai tedeschi E Scholz traballa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Cresce l'insoddisfazione per il lavoro della coalizione di governo in Germania. Sette cittadini su dieci sono attualmente poco o per niente soddisfatti dell'operato del governo guidato dal cancelliere Olaf. Il valore è salito di sei punti percentuali rispetto a marzo, come dimostra il sondaggio di Ard Germania. Di conseguenza, la soddisfazione per la 'coalizione semaforo' formata da Spd, Fdp e Verdi, è scesa al minimo per quanto riguarda l'attuale periodo elettorale. Il sondaggio ha anche rivelato che il 44% degli intervistati vorrebbe presto una maggiore protezione del clima. Secondo il 27 percento, tuttavia, i cambiamenti stanno già avvenendo troppo rapidamente. Una minoranza del 18% ritiene che la velocità rispetto alle iniziative per il clima sia giusta. Secondo il sondaggio, i sostenitori dei Verdi (76%) in particolare vogliono cambiamenti più rapidi. Ma ...