Udinese | Sottil | «I nostri 38 punti sono quelli che ora probabilmente dovevamo avere»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Monza Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «nove mesi che lavoro con questi ragazzi in questo fantastico percorso, a cui mancano ancora ben dieci partite da giocare con trentain palio. Ho sempre detto una cosa a loro, in campo non deve mai mancare la nostra identità ed i ragazzi hanno dimostrato di giocarsi sempre ogni partita al massimo. Ne siamo consapevoli tutti, abbiamo steccato la partita con il Bologna e forse il primo tempo con il Torino. La seconda cosa è giocare sempre con una mentalità vincente, giocare sempre e solo per vincere ed anche questo penso che i ragazzi lo abbiano sempre dimostrato. ...

Tornando al match di domani e alla sfida contro la formazione di Palladino dice: "L'è una squadra molto fisica, strutturalmente è fra le più importanti del campionato. Noi dobbiamo ...

Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza: "Sono nove mesi che lavoro con questi ragazzi in questo fantastico percorso, a cui ...