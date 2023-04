Ucraina, Zelensky ‘risponde’ a Lula: “Liberazione Crimea è inevitabile” (Di venerdì 7 aprile 2023) “La Liberazione della Crimea dagli invasori russi è inevitabile”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky secondo quanto riferisce Ukrinform in occasione della chiusura del Ramadan a Kiev. Zelensky ricorda che con l’occupazione della Crimea, con la repressione contro i tatari in Crimea e contro i musulmani di Crimea “è iniziato il tentativo della Russia di schiavizzare l’Ucraina e altri popoli dell’Europa civile”. “Sulla terra di Crimea sotto il tricolore russo ora regna il male, l’umiliazione, la repressione, l’omicidio, la guerra. Ma dove è iniziata la via del male, è lì, ne sono certo, che ci aspetta la vittoria, la vittoria su questo male”, sottolinea ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) “Ladelladagli invasori russi è”. Ad affermarlo è il presidente dell’, Volodymyrsecondo quanto riferisce Ukrinform in occasione della chiusura del Ramadan a Kiev.ricorda che con l’occupazione della, con la repressione contro i tatari ine contro i musulmani di“è iniziato il tentativo della Russia di schiavizzare l’e altri popoli dell’Europa civile”. “Sulla terra disotto il tricolore russo ora regna il male, l’umiliazione, la repressione, l’omicidio, la guerra. Ma dove è iniziata la via del male, è lì, ne sono certo, che ci aspetta la vittoria, la vittoria su questo male”, sottolinea ...

