Ucraina, Xi a Macron: “Cessate il fuoco al più presto” (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Una “prolungata crisi” in Ucraina “non serve agli interessi di nessuno”, “un Cessate il fuoco al più presto sarebbe nell’interesse di tutte le parti”, un “accordo politico è l’unica soluzione corretta”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al collega francese Emmanuel Macron durante il loro incontro informale a Guangzhou, capitale della provincia meridionale cinese di Guangdong, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa cinese di stato Xinhua. Xi ha sottolineato che le cause della “crisi Ucraina” sono “complesse”. La Cina, ha affermato, “non affronterà mai la questione Ucraina sulla base di interessi egoistici, ma sarà sempre per l’equità e la giustizia. Tutte le parti rilevanti devono prendersi le loro responsabilità e fare sforzi congiunti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Una “prolungata crisi” in“non serve agli interessi di nessuno”, “unilal piùsarebbe nell’interesse di tutte le parti”, un “accordo politico è l’unica soluzione corretta”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al collega francese Emmanueldurante il loro incontro informale a Guangzhou, capitale della provincia meridionale cinese di Guangdong, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa cinese di stato Xinhua. Xi ha sottolineato che le cause della “crisi” sono “complesse”. La Cina, ha affermato, “non affronterà mai la questionesulla base di interessi egoistici, ma sarà sempre per l’equità e la giustizia. Tutte le parti rilevanti devono prendersi le loro responsabilità e fare sforzi congiunti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Draghi riuscì a far passare la sua proposta di assegnare all’Ucraina lo status di candidato membro dell’Ue in treno… - LaVeritaWeb : Emmanuel Macron è in Cina per la pace in Ucraina, ma punta anche ad assicurarsi legami commerciali più stretti. Tot… - Internazionale : A Pechino Macron ha ribadito l’opposizione alla logica di una nuova guerra fredda. Xi Jinping è tornato sulla neces… - RobertoSignore7 : RT @MarcoFattorini: Draghi riuscì a far passare la sua proposta di assegnare all’Ucraina lo status di candidato membro dell’Ue in treno con… - iopunto67 : RT @Justinghiandone: Finché non sarà mandata via , l' #Europa e l' #Ucraina sono in pericolo. #VonDerLeyen è inadeguata ed inutile. Poteva… -